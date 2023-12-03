«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России по футболу 3 декабря

«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в 17-м туре чемпионата России по футболу 3 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «РДЖ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. За ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию бесплатно в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Команда Михаила Галактионова набрала 25 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые возглавляют чемпионат, в их активе — 33 балла. Отрыв от второго места, на котором располагается «Краснодар», составляет 1 очко.

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