Семин считает, что московские матчи РПЛ нужно было перенести на следующий год

Экс-главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о возвращении на систему «весна-осень».

«Можно было перенести эти матчи на следующий год. А вот стоит ли переходить на систему «весна-осень», от которой отказались, нужно как следует еще проанализировать. По старой системе у нас больше преимуществ, чем недостатков», — сказал Семин «СЭ».

Семин также высказался о влиянии погодных условий на здоровье футболистов.

«В первую очередь вы должны ориентироваться на трибуны, есть люди и их много — есть интерес, нет — значит, неинтересно. Но тут еще вопрос здоровья футболистов. В этих погодных условиях игроки значительно больше подверженны травмам. В разы больше», — добавил Семин.

3 декабря в Москве начался сильный снегопад, из-за чего поле на «ВЭБ Арене» было полностью покрыто снегом. За час до начала игры 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» на газон выехал трактор.