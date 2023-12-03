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Сегодня, 15:02

Семин считает, что московские матчи РПЛ нужно было перенести на следующий год

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о возвращении на систему «весна-осень».

«Можно было перенести эти матчи на следующий год. А вот стоит ли переходить на систему «весна-осень», от которой отказались, нужно как следует еще проанализировать. По старой системе у нас больше преимуществ, чем недостатков», — сказал Семин «СЭ».

Семин также высказался о влиянии погодных условий на здоровье футболистов.

«В первую очередь вы должны ориентироваться на трибуны, есть люди и их много — есть интерес, нет — значит, неинтересно. Но тут еще вопрос здоровья футболистов. В этих погодных условиях игроки значительно больше подверженны травмам. В разы больше», — добавил Семин.

3 декабря в Москве начался сильный снегопад, из-за чего поле на «ВЭБ Арене» было полностью покрыто снегом. За час до начала игры 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» на газон выехал трактор.

Поле на &laquo;ВЭБ Арене&raquo; чистят по&nbsp;ходу матча. Поле стадиона ЦСКА чистят от снега прямо во время матча с «Ростовом»: видео

Футбол
РПЛ
Юрий Семин
3
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«Локомотив» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Акинфеев слепил подставку под мяч в матче с «Ростовом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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 5
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Маркус Вендел

Зенит

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Виктор Александров

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