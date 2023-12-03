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Сегодня, 14:56

Стало известно, как «Динамо» готовит поле к матчу с «Рубином»: снег начнут убирать в понедельник

Микеле Антонов
Корреспондент
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На стадионе «ВТБ Арена» следят за метеорологической ситуацией в преддверии матча 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином». Об этом «СЭ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В данный момент следим за прогнозом. Обещают окончание снегопада в 2 часа ночи. Сейчас поле закрыто специальным антиосадочным покрытием. Завтра утром его снимают и начинают убирать весь снежный покров. Если в течение дня будут осадки, агрономы будут использовать специальные щетки, которые не травмируют газон», — сообщил источник «СЭ».

Ранее обсуждался перенос матча 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» на «ВЭБ Арене», однако президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что игра состоится, согласно расписанию.

После 16 туров «Динамо» находится на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 28 очками, «Рубин» расположился на 7-м месте (25 очков).

Матч «Динамо» — «Рубин» пройдет 4 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в 19.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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