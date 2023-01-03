«Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Гюнтера
Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к игроку, «Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера.
Как сообщает источник, московский клуб рассматривает турецкого игрока в качестве потенциального усиления. Однако пока конкретного предложения сделано не было.
Контракт 28-летнего немца с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 4,50 миллиона евро.
В этом сезоне он провел 13 матчей в серии А, забив 1 гол и сделав 1 ассист.
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|
3
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|5
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|32-23
|35
|
4
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|5
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|29
|
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|
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|25
|
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
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|5
|5
|7
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|
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|4
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|
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|1
|10
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|21-33
|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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|Торпедо
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|1
|3
|13
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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