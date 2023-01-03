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Сегодня, 10:02

«Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Гюнтера

Микеле Антонов
Корреспондент
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Корая Гюнтер.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к игроку, «Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера.

Как сообщает источник, московский клуб рассматривает турецкого игрока в качестве потенциального усиления. Однако пока конкретного предложения сделано не было.

Контракт 28-летнего немца с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 4,50 миллиона евро.

В этом сезоне он провел 13 матчей в серии А, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

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