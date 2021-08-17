«Локомотив» заинтересован в еще одном игроке ЦСКА
17:48
По информации «СЭ», «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили. Отступные в контракте 21-летнего футболиста — 10 миллионов евро.
Представитель футболиста, которым является его отец, недоволен действующим контрактом с ЦСКА. Сейчас Марадишвили получает около 300 тысяч евро. Сторона футболиста хочет повышения зарплаты или сменить команду.
Напомним, что в это трансферное окно из ЦСКА в «Локомотив» перешел Наир Тикнизян.
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