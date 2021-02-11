Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко рассказал, как часто общается с Николичем

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко дал первое большое интервью в новой роли обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В частности, он рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером Марко Николичем и объяснил, какая перед ним стоит задача в этом сезоне.

— После дележки 8-9 мест в чемпионате и нуля побед в группе ЛЧ Николич продолжит работу, потому что контракт у него гарантированный, и прописана большая компенсация за досрочное расторжение?

— Нет. Мы сразу обозначили нашу позицию. У Николича и его штаба почти не было возможности вести планомерный тренировочный процесс. Отсутствие подготовки к сезону, сумасшедший график с учетом Лиги чемпионов, травмы... Сейчас идут полноценные сборы, команда спокойно готовится к возобновлению сезона. Для этого условия в Испании просто идеальные.

В условиях пандемии единственная проблема, которая могла бы возникнуть, — со спаррингами. Но они на сборах хорошие, поэтому сейчас не вижу никаких препятствий к тому, чтобы полноценно войти в сезон. Это целиком тренерская работа, и на основании весеннего отрезка уже можно будет делать серьезные выводы.

— Какое место Николич должен занять в чемпионате или чего добиться в оставшейся части сезона, чтобы летом в клубе не рассматривался вопрос о его отставке?

— У «Локомотива» цель только одна — попадание в Лигу чемпионов. К сожалению, ситуация изменилась из-за наших неудачных выступлений в Европе и реформ турниров УЕФА — у России сокращается количество мест в ЛЧ, и борьба за евроместа становится еще жестче. Это сложная задача, но мы будем к ней идти.

— Еще раз. Николич должен попасть в Лигу чемпионов или просто в еврокубки?

— Думаю, что многое будет зависеть в том числе и от Кубка России, победа в котором напрямую выводит клуб в групповой турнир Лиги Европы. Такая задача тоже стоит. Возьмем в совокупности все эти показатели — совместно с качеством игры и прогрессом команды они будут рассматриваться при принятии решения.

— 15 января в Telegram-канале моего коллеги Ивана Карпова прошла информация, что разговор с Николичем у вас был только один, по телефону, и тот не задался. С тех пор ситуация изменилась?

— Это неправда. С 24 декабря мы с Марко общаемся постоянно. И не просто обмениваемся мнениями по текущим вопросам жизни команды. Поскольку в клубе очень много организационных моментов, которые нужно решать, делюсь с ним информацией по каждому из них. Допустим, рассматриваются позиции «Локомотива» по проекту календаря на следующий сезон — связываюсь с Николичем. По организации сборов — тоже. Как и по деталям того, что из-за реконструкции базы в Баковке команда будет готовиться к матчам на Большой спортивной арене Лужников.

(Игорь Рабинер)

Полностью первая часть интервью с Владимиром Леонченко