«Локомотив» вылетел на матч с «Уралом». Фото
«Локомотив» отправился в Екатеринбург на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Пресс-служба железнодорожников выложила фото команды перед вылетом.
Встреча «Урал» — «Локомотив» пройдет завтра, 20 сентября, на стадионе «Центральный» и начнется в 16.30 по московскому времени.
Мы отправляемся в Екатеринбург! ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 19, 2021
Начало матча с «Уралом» завтра в 16:30 (мск). Прямая трансляция на МАТЧ ПРЕМЬЕР ? pic.twitter.com/q1B7Z7f70A
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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