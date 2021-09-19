Кержаков: «Почему на концерты можно по 15 тысяч приводить, а на футбол нельзя больше 500 человек?»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков раскритиковал решение Роспотребнадзора до минимума сократить квоту посещаемости матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы. На стадион был разрешено пустить только 500 человек.
«Вызывает недоумение, что на концерты можно по 15 тысяч приводить, а на футбол нельзя больше 500 человек. Уже сбавили с 1000 до 500. Нужно показать главе Роспотребнадзора, как выглядит стадион. Это пропаганда спорта, здорового образа жизни. Сейчас могли бы прийти дети. Расположили бы людей тысяч 10 на расстоянии, все бы сидели отдельно, в масках. У нас одно недоумение. И мы не понимаем, почему нам не объяснят? Почему на концерт можно, обнимать друг друга, стоять и подпевать песни друг другу в ухо, 15 тысяч человек, а здесь на расстоянии вытянутой руки мы не можем распределить те же самые 10 тысяч человек?» — сказал Кержаков в эфире «Матч Премьер».
«Нижний Новгород» набрал 11 очков в 7 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» (5 очков) располагается на 15-м месте.
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