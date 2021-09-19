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Кержаков: «Почему на концерты можно по 15 тысяч приводить, а на футбол нельзя больше 500 человек?»

16:37
Александр Кержаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кержаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков раскритиковал решение Роспотребнадзора до минимума сократить квоту посещаемости матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы. На стадион был разрешено пустить только 500 человек.

«Вызывает недоумение, что на концерты можно по 15 тысяч приводить, а на футбол нельзя больше 500 человек. Уже сбавили с 1000 до 500. Нужно показать главе Роспотребнадзора, как выглядит стадион. Это пропаганда спорта, здорового образа жизни. Сейчас могли бы прийти дети. Расположили бы людей тысяч 10 на расстоянии, все бы сидели отдельно, в масках. У нас одно недоумение. И мы не понимаем, почему нам не объяснят? Почему на концерт можно, обнимать друг друга, стоять и подпевать песни друг другу в ухо, 15 тысяч человек, а здесь на расстоянии вытянутой руки мы не можем распределить те же самые 10 тысяч человек?» — сказал Кержаков в эфире «Матч Премьер».

«Нижний Новгород» набрал 11 очков в 7 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» (5 очков) располагается на 15-м месте.

Нижний Новгород — Арсенал Т

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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