"Локомотив" выкупил контракт Крыховяка

"Локомотив" подписал полноценный контракт с полузащитником Гжегожем Крыховяком, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он играл на правах аренды, его контракт принадлежал "ПСЖ".

– Это был достаточно успешный сезон – здорово, что я прошел его вместе с "Локо", – сказал поляк. – Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!

В прошлом сезоне 29-летний Крыховяк провел 39 матчей за "Локомотив" и забил три гола.

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