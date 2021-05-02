«Локомотив» во второй раз в российской истории пропустил шесть голов
В чемпионском матче сезона-2020/21 «Зенит» нанес «Локомотиву» поражение со счетом 6:1. Железнодорожники всего в третий раз в российской истории проиграли с разностью в пять голов.
Ранее так крупно красно-зеленые уступали только «Баварии» в 1995-м и «Краснодару» полгода назад. Шесть мячей железнодорожники получили во второй раз за последние 30 лет — до «Зенита» так разнести оборону «Локо» получалось только у «Кубани», пропустившей, правда, два ответных мяча.
(Кирилл Бурдаков)
Самые крупные поражения в российской истории «Локомотива»
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
02.05.2021
|
Чемпионат России
|
Зенит (г)
|
1:6
|
26.09.1995
|
Кубок УЕФА
|
Бавария (г)
|
0:5
|
13.12.2020
|
Чемпионат России
|
Краснодар (г)
|
0:5
|
01.11.2015
|
Чемпионат России
|
Кубань (г)
|
2:6
|
15.03.2018
|
Лига Европы
|
Атлетико (д)
|
1:5
|
08.11.2020
|
Чемпионат России
|
Динамо (г)
|
1:5
|
19.09.2001
|
Лига чемпионов
|
Реал (г)
|
0:4
|
21.03.2012
|
Кубок России
|
Рубин (г)
|
0:4
|
26.04.2017
|
Чемпионат России
|
ЦСКА (г)
|
0:4
|
06.12.2019
|
Чемпионат России
|
Арсенал (г)
|
0:4
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