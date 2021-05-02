«Локомотив» во второй раз в российской истории пропустил шесть голов

В чемпионском матче сезона-2020/21 «Зенит» нанес «Локомотиву» поражение со счетом 6:1. Железнодорожники всего в третий раз в российской истории проиграли с разностью в пять голов.

Ранее так крупно красно-зеленые уступали только «Баварии» в 1995-м и «Краснодару» полгода назад. Шесть мячей железнодорожники получили во второй раз за последние 30 лет — до «Зенита» так разнести оборону «Локо» получалось только у «Кубани», пропустившей, правда, два ответных мяча.

(Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения в российской истории «Локомотива»