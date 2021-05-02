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«Локомотив» во второй раз в российской истории пропустил шесть голов

21:07
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В чемпионском матче сезона-2020/21 «Зенит» нанес «Локомотиву» поражение со счетом 6:1. Железнодорожники всего в третий раз в российской истории проиграли с разностью в пять голов.

Ранее так крупно красно-зеленые уступали только «Баварии» в 1995-м и «Краснодару» полгода назад. Шесть мячей железнодорожники получили во второй раз за последние 30 лет — до «Зенита» так разнести оборону «Локо» получалось только у «Кубани», пропустившей, правда, два ответных мяча.

(Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения в российской истории «Локомотива»

Дата

Турнир

Соперник

Счет

02.05.2021

Чемпионат России

Зенит (г)

1:6

26.09.1995

Кубок УЕФА

Бавария (г)

0:5

13.12.2020

Чемпионат России

Краснодар (г)

0:5

01.11.2015

Чемпионат России

Кубань (г)

2:6

15.03.2018

Лига Европы

Атлетико (д)

1:5

08.11.2020

Чемпионат России

Динамо (г)

1:5

19.09.2001

Лига чемпионов

Реал (г)

0:4

21.03.2012

Кубок России

Рубин (г)

0:4

26.04.2017

Чемпионат России

ЦСКА (г)

0:4

06.12.2019

Чемпионат России

Арсенал (г)

0:4

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры