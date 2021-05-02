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Кузяев рассказал, в чем «Зенит» превзошел конкурентов

21:03
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итог матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (6:1). Команда из Санкт-Петербурга досрочно гарантировала себе чемпионский титул.

«Согласен, что счет большой. Но «Локомотив» мог первым забить. Слава богу, мы реализовали свои моменты.

Чем мы сильнее соперников? Во многих аспектах. Смотрите, какая у нас скамейка запасных, какая конкуренция. Во-вторых, дисциплина, концентрация на поле.

Сложный сезон, потому что без подготовки. После окончания прошло сезона сразу начался новый. Но мы хорошо справились с этой ситуацией», — сказал Кузяев в эфире «Матч Премьер».

Зенит — Локомотив

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры