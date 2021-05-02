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«Город золотой». «Зенит» празднует чемпионство

21:08
«Зенит» стал чемпионом России. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» стал чемпионом России. Фото ФК «Зенит»
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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу.

В матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 6:1.

В социальных сетях «Зенита» появились видеоролики, которые посвящены этому достижению.

«Зенит» стал чемпионом России третий раз подряд. Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга семь побед в чемпионатах России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и одна в чемпионате СССР (1984).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры