«Город золотой». «Зенит» празднует чемпионство

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу.

В матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 6:1.

В социальных сетях «Зенита» появились видеоролики, которые посвящены этому достижению.

Под небом голубым

Есть #ГородЗолотой.



Мы — чемпионы! В третий раз подряд! pic.twitter.com/qLIBlAYyiy — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021

«Зенит» стал чемпионом России третий раз подряд. Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга семь побед в чемпионатах России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и одна в чемпионате СССР (1984).