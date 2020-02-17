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«Локомотив» вместе с болельщиками выберет архитектурное решение по реконструкции стадиона

11:44
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что клуб совместно с болельщиками выберет архитектурное решение по реконструкции домашнего стадиона команды «РЖД-Арены».

— На данный момент понимания, когда мы уйдем на реконструкцию, нет, — цитирует Мещерякова ТАСС. — Вопрос там в чем: мы должны в ближайшее время, весной, где-то в конце апреля — начале мая, получить варианты архитектурно-проектировочных решений. Предоставить на суд общественности и посмотреть, как она отреагирует. Работа над этим идет. Когда выбор будет сделан, начнется проектирование. Сейчас для нас в этой истории первоочередная задача — совместный выбор с болельщиками вариантов архитектуры.

Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году на месте старого стадиона с таким же названием. В августе 2017 года он был переименован в «РЖД-Арену», его вместимость составляет 27 320 зрителей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7776685

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