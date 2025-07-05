«Локомотив» и «Торпедо» сыграли вничью в товарищеском матче

Товарищеский матч «Локомотива» и «Торпедо» завершился нулевой ничьей — 0:0. Игра прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Ранее в субботу железнодорожники провели встречу с «Родиной-2». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Локо».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» стало вторым в первой лиге и напрямую вышло в высший дивизион страны.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 0:0