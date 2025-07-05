«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» благодаря дублю Мозеса

«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче — 4:2.

Встреча прошла на поле стадиона академии «быков» и состояла из трех таймов по 40 минут.

У «Краснодара» забитыми мячами отметились Виктор Са, Джон Кордоба и Мозес Кобнан, который оформил дубль. Голы ростовчан забили Тимур Сулейманов и Егор Голенков.

В сезоне-2024/25 черно-зеленые завоевали золотые медали чемпионата России. «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице.

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Ростов» — 4:2

Голы: Виктор Са, 1 (1:0). Кордоба, 23 (2:0). Сулейманов, 45 (2:1). Мозес Кобнан, 51 (3:1). Голенков, 83 (3:2). Мозес Кобнан, 89 (4:2).

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Гонсалес, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Виктор Са, Фуртадо Сантос (Мозес Кобнан, 46).

«Ростов»: Ятимов, Чистяков, Вахания, Мелехин, Кучаев, Миронов, Шанталий, Сулейманов (Голенков, 60), Шамонин, Роналдо, Жбанов.

5 июля. Краснодар. Стадион «Стадион академии ФК Краснодар»