Сулейманов перешел в «Ростов» из «Локомотива»

«Ростов» объявил о присоединении к команде воспитанника «Локомотива» Тимура Сулейманова.

Трансфер 25-летнего форварда стал первым приобретением ростовчан в это межсезонье.

В минувшем сезоне Сулейманов провел 40 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами. Помимо «Локомотива» футболист также играл за «Пари НН».

В чемпионате России-2024/25 «Ростов» занял восьмое место с 39 очками.