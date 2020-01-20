«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти

«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3.

Голы в составе москвичей забили Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов. На 72-й минуте Федор Смолов не смог забить с пенальти.

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«Стяуа» — «Локомотив» — 3:3 (3:2)

Голы: Маня, 15 (1:0). Ант.Миранчук, 27 (1:1). Момчилович, 29 (2:1). Баринов, 33 (2:2). Маня, 44 — с пенальти (3:2). Жемалетдинов, 63 (3:3).

Нереализованный пенальти: Смолов, 72 (мимо)

«Стяуа»: Влад, Кристя, Момчилович, Маня, Филип, Перьяну, Ница, Думитру, Попа, Вынэ, Олару.

«Локомотив»: Медведев (Коченков, 46), Рыбус (Лысов, 46), Кверквелия, Игнатьев (Идову, 46), Магкеев (Живоглядов, 46), Баринов (Рыбчинский, 46), Крыховяк (Куликов, 46), Жоау Мариу (Коломейцев, 46), Ант.Миранчук (Дорофеев, 46), Ал.Миранчук (Жемалетдинов, 46), Эдер (Смолов, 46).

20 января. Марбелья. Стадион «Marbella Football Center».