«Сочи» начнет подготовку к новому сезону 15 июня

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб приступит к подготовке к новому сезону с 15 июня.

«Команда начинает сбор 15 июня, он пройдет в Сочи. Мы планируем провести второй сбор, возможно, на выезде, а во время третьего сбора клуб примет участие в Кубке «Матч Премьер», — цитирует Рубашко ТАСС.

По итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ «Сочи» занял пятое место. Клуб сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.