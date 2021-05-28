«Сочи» начнет подготовку к новому сезону 15 июня
18:23
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб приступит к подготовке к новому сезону с 15 июня.
«Команда начинает сбор 15 июня, он пройдет в Сочи. Мы планируем провести второй сбор, возможно, на выезде, а во время третьего сбора клуб примет участие в Кубке «Матч Премьер», — цитирует Рубашко ТАСС.
По итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ «Сочи» занял пятое место. Клуб сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю