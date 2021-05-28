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«Сочи» начнет подготовку к новому сезону 15 июня

18:23
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб приступит к подготовке к новому сезону с 15 июня.

«Команда начинает сбор 15 июня, он пройдет в Сочи. Мы планируем провести второй сбор, возможно, на выезде, а во время третьего сбора клуб примет участие в Кубке «Матч Премьер», — цитирует Рубашко ТАСС.

По итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ «Сочи» занял пятое место. Клуб сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11503351

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