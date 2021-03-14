«Локомотив» — «Сочи»: Смолов увеличил преимущество хозяев после паса Жемалетдинова
Форвард «Локомотива» Федор Смолов забил гол в ворота «Сочи» на 89-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России.
31-летний Смолов отправил мяч в сетку ворот сочинцев после контратаки, в которой результативным пасом отметился хавбек Рифат Жемалетдинов. Ранее полузащитник «Локо» сделал две голевые передачи в этом матче.
В текущем сезоне Смолов забил пять голов за железнодорожников.
Методология
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