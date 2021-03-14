Дубль Камано принес «Локомотиву» победу над «Сочи», Смолов снова забил после выхода на замену

«Локомотив» победил «Сочи» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 3:1.

Дубль в составе московского клуба сделал полузащитник Франсуа Камано. В составе гостей автором гола стал хавбек Артур Юсупов.

Точку в матче поставил нападающий москвичей Федор Смолов. Он отличается во второй игре подряд после выхода на замену.

Во всех трех голах партнерам по «Локомотиву» ассистировал полузащитник Рифат Жемалетдинов.

«Локомотив» одержал третью победу подряд после возобновления сезона и набрал 37 очков. Московский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя «Сочи». Сочинцы с 37-ю баллами опустились на пятую строчку.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Сочи» — 3:1 (1:0)

Голы: Камано, 42 (1:0). Камано, 56 (2:0). Юсупов, 58 (2:1). Смолов, 89 (3:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский (Баринов, 77), Паблу, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Куликов (Живоглядов, 67), Мухин, Жемалетдинов, Камано (Магкеев, 88), Лисакович (Смолов, 66).

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Миладинович, Новосельцев, Заика, Цаллагов, Д.Пруцев (Руденко, 77), Юсупов, Жоаузинью, Терехов, Дуганджич (Барсов, 61).

Предупреждения: Рыбчинский, 6. Д.Пруцев, 45+1. Жемалетдинов, 83. Миладинович, 90+4.

Судьи: Матюнин. Шаламберидзе (оба — Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Амелин (Тула). Гаврилин (Владимир).

14 марта. Москва. Стадион «РЖД Арена».