Дубль Камано принес «Локомотиву» победу над «Сочи», Смолов снова забил после выхода на замену
«Локомотив» победил «Сочи» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 3:1.
Дубль в составе московского клуба сделал полузащитник Франсуа Камано. В составе гостей автором гола стал хавбек Артур Юсупов.
Точку в матче поставил нападающий москвичей Федор Смолов. Он отличается во второй игре подряд после выхода на замену.
Во всех трех голах партнерам по «Локомотиву» ассистировал полузащитник Рифат Жемалетдинов.
«Локомотив» одержал третью победу подряд после возобновления сезона и набрал 37 очков. Московский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя «Сочи». Сочинцы с 37-ю баллами опустились на пятую строчку.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
22-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Сочи» — 3:1 (1:0)
Голы: Камано, 42 (1:0). Камано, 56 (2:0). Юсупов, 58 (2:1). Смолов, 89 (3:1).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский (Баринов, 77), Паблу, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Куликов (Живоглядов, 67), Мухин, Жемалетдинов, Камано (Магкеев, 88), Лисакович (Смолов, 66).
«Сочи»: Джанаев, Мевля, Миладинович, Новосельцев, Заика, Цаллагов, Д.Пруцев (Руденко, 77), Юсупов, Жоаузинью, Терехов, Дуганджич (Барсов, 61).
Предупреждения: Рыбчинский, 6. Д.Пруцев, 45+1. Жемалетдинов, 83. Миладинович, 90+4.
Судьи: Матюнин. Шаламберидзе (оба — Москва), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Амелин (Тула). Гаврилин (Владимир).
14 марта. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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