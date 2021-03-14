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«Локомотив» — «Сочи»: Юсупов отыграл один мяч

20:19
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов забил гол в ворота «Локомотива» на 58-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ. Он сократил отставание гостей в счете — 1:2.

Локомотив — Сочи

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