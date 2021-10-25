В понедельник, 25 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды трижды встречались друг с другом: железнодорожники одержали две победы (в чемпионате и кубке), один раз сильнее была команда с юга страны.

На данный момент «Сочи» на находится выше соперника в турнирной таблице: команда Владимира Федотова располагается на четвертой строчке с 21 баллом, у «Локо» 18 очков и шестое место.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.