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«Локомотив» — «Сочи»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

17:30
«Локомотив» на своем поле примет «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» на своем поле примет «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник, 25 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды трижды встречались друг с другом: железнодорожники одержали две победы (в чемпионате и кубке), один раз сильнее была команда с юга страны.

На данный момент «Сочи» на находится выше соперника в турнирной таблице: команда Владимира Федотова располагается на четвертой строчке с 21 баллом, у «Локо» 18 очков и шестое место.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Локомотив — Сочи

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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