Глушаков прокомментировал уход Черевченко с поста главного тренера «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу ухода Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

«Я с Игорем Геннадьевичем давно работал, со времен «Локомотива», пришли вместе в «Химки», — цитирует Глушакова ТАСС. — Так сложилось, что пока поменялся тренерский штаб, в хороших отношениях расстались с Черевченко, идем дальше, в разных командах еще, может быть, поработаем. Это хороший специалист со своим видением футбола, требовательный.

Я благодарен Игорю Геннадьевичу за совместную работу. У каждого тренера, наверное, есть свои черты характера. У них хороший тренерский штаб, в принципе, доходчиво все объясняли. Но есть моменты, когда уже нет результата, например, что-то не ладится. Они пришли с руководством к общему мнению, что по обоюдному согласию разойтись и все».

«Химки» объявили об уходе Черевченко в понедельник. К ближайшим матчам команду будут готовить тренер молодежной команды Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов.