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«Локомотив» — «Сочи»: команды назвали стартовые составы

«Локомотив» — «Сочи»: команды огласили стартовые составы
17:49
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Тренерские штабы «Локомотива» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ.

Форвард железнодорожников Федор Смолов пропустит встречу. Причины пока не сообщаются.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Пабло, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Керк.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

Встреча состоится сегодня, 25 октября, в Москве. Начало — в 19.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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