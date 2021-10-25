«Локомотив» — «Сочи»: команды назвали стартовые составы
«Локомотив» — «Сочи»: команды огласили стартовые составы
17:49
Тренерские штабы «Локомотива» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ.
Форвард железнодорожников Федор Смолов пропустит встречу. Причины пока не сообщаются.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Пабло, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Керк.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.
Встреча состоится сегодня, 25 октября, в Москве. Начало — в 19.00 (мск).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю