«Локомотив» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

«Локомотив» на своем поле примет «Рубин» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

23-летний Станислав Магкеев выйдет на поле в составе московской команды впервые с осени после восстановления от травмы.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Черный, Жемалетдинов, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Бека Бека, Камано.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильдгор, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.