Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:31

«Повезло, что в первом тайме Полоз не забил пенальти». Стукалов — о матче с «Ростовом»

Стукалов прокомментировал ничью «Уфы» в матче с «Ростовом»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер ФК «Уфа» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Ростов» (0:0).

— Буду краток. Тяжелая игра во всех отношениях, на нас давит ответственность. Повезло, что в первом тайме Полоз не забил пенальти. Дальше не дали создать моменты у своих ворот. К сожалению, реализация нас опять подводит. Не можем точку поставить в финальных действиях. Хотя только штрафные наигрываем. У нас только у Агаларова получается цепляться за мячи и создавать опасные моменты.

— Можно ли сказать, что эта ничья для «Уфы» равносильна поражению?

— В принципе, да. Шансы какие-то остаются, мы все равно будем играть до конца. Конечно, сегодня нужно было побеждать, и команда хотела этого. Мы не позволили сопернику что-то создать. У «Ростова» был 100-процентный момент — пенальти. Нам нужно было доводить свои моменты до логического завершения. Да, у нас будет мотивация в оставшихся матчах. Нельзя упрекнуть кого-то из футболистов «Уфы» в отсутствии самоотдачи.

— С чем связан тот факт, что не получилось сегодня создавать моменты с игры?

— Почему? Мы с игры создавали моменты, у нас был у Агаларова стопроцентный момент, были хорошие подходы, надо просто было разобраться и последнюю передачу отдать. К сожалению, мы этого не сделали, плюс стандарты, которые мы наигрывали, они проходили. Надо было просто поставить точку в этой игре, но, к сожалению, не идет мяч.

— В последнее время на игру «Уфы» тяжело смотреть. Что не получается, по сравнению с концовкой прошлого сезона и началом этого?

— Мы же не выходим против стоячих играть. «Ростов» — добротная команда. Игра шла до гола. Все понимаем, в какой мы ситуации находимся. Одна победа может ребят раскрепостить. Мы в концовке вдесятером остались, но шли же туда. Я не скажу, что у команды нет игры. Пацаны стараются. У нас еще есть шансы. Может быть все. Расклады будут разные. Когда будет все — тогда все. Ляжем в гроб. А сейчас все может измениться. Следом Тула, которая тоже в непонятной ситуации находится. Я бы даже предпочел играть с командой из первой половины или середины таблицы. Потому что здесь все боятся ошибку допустить.

— В оставшихся матчах будет ли команда достаточно мотивирована, чтобы бороться?

— Конечно. А как по-другому? Вы же не можете кого-то упрекнуть из ребят, что нет самоотдачи, желания и борьбы. Вы сами все видите прекрасно.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-nelzya-upreknut-kogo-to-iz-futbolistov-ufy-v-otsutstvii-samootdachi-2

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
ФК Ростов
ФК Уфа
Алексей Стукалов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов борьбы с целлюлитом в домашних условиях
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
«Арсенал» — «Краснодар»: Сперцян со второй попытки реализовал пенальти
Магнуссон рассказал, что не начинал переговоры о новом контракте с ЦСКА
«Локомотив» — «Рубин»: стартовые составы команд. Кухта и Изидор сыграют в нападении «Локо»
Источник: Ашот Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по окончании сезона
«Арсенал» — «Краснодар»: арбитр ошибочно не удалил тульского футболиста
«Локомотив» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 8 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на слухи о возможном выдвижении на пост главы РПЛ

«Локомотив» — «Рубин»: стартовые составы команд. Кухта и Изидор сыграют в нападении «Локо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 0 : 0
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости