Главный тренер ФК «Уфа» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Ростов» (0:0).

— Буду краток. Тяжелая игра во всех отношениях, на нас давит ответственность. Повезло, что в первом тайме Полоз не забил пенальти. Дальше не дали создать моменты у своих ворот. К сожалению, реализация нас опять подводит. Не можем точку поставить в финальных действиях. Хотя только штрафные наигрываем. У нас только у Агаларова получается цепляться за мячи и создавать опасные моменты.

— Можно ли сказать, что эта ничья для «Уфы» равносильна поражению?

— В принципе, да. Шансы какие-то остаются, мы все равно будем играть до конца. Конечно, сегодня нужно было побеждать, и команда хотела этого. Мы не позволили сопернику что-то создать. У «Ростова» был 100-процентный момент — пенальти. Нам нужно было доводить свои моменты до логического завершения. Да, у нас будет мотивация в оставшихся матчах. Нельзя упрекнуть кого-то из футболистов «Уфы» в отсутствии самоотдачи.

— С чем связан тот факт, что не получилось сегодня создавать моменты с игры?

— Почему? Мы с игры создавали моменты, у нас был у Агаларова стопроцентный момент, были хорошие подходы, надо просто было разобраться и последнюю передачу отдать. К сожалению, мы этого не сделали, плюс стандарты, которые мы наигрывали, они проходили. Надо было просто поставить точку в этой игре, но, к сожалению, не идет мяч.

— В последнее время на игру «Уфы» тяжело смотреть. Что не получается, по сравнению с концовкой прошлого сезона и началом этого?

— Мы же не выходим против стоячих играть. «Ростов» — добротная команда. Игра шла до гола. Все понимаем, в какой мы ситуации находимся. Одна победа может ребят раскрепостить. Мы в концовке вдесятером остались, но шли же туда. Я не скажу, что у команды нет игры. Пацаны стараются. У нас еще есть шансы. Может быть все. Расклады будут разные. Когда будет все — тогда все. Ляжем в гроб. А сейчас все может измениться. Следом Тула, которая тоже в непонятной ситуации находится. Я бы даже предпочел играть с командой из первой половины или середины таблицы. Потому что здесь все боятся ошибку допустить.

— В оставшихся матчах будет ли команда достаточно мотивирована, чтобы бороться?

— Конечно. А как по-другому? Вы же не можете кого-то упрекнуть из ребят, что нет самоотдачи, желания и борьбы. Вы сами все видите прекрасно.