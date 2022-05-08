«Повезло, что в первом тайме Полоз не забил пенальти». Стукалов — о матче с «Ростовом»
Главный тренер ФК «Уфа» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Ростов» (0:0).
— Буду краток. Тяжелая игра во всех отношениях, на нас давит ответственность. Повезло, что в первом тайме Полоз не забил пенальти. Дальше не дали создать моменты у своих ворот. К сожалению, реализация нас опять подводит. Не можем точку поставить в финальных действиях. Хотя только штрафные наигрываем. У нас только у Агаларова получается цепляться за мячи и создавать опасные моменты.
— Можно ли сказать, что эта ничья для «Уфы» равносильна поражению?
— В принципе, да. Шансы какие-то остаются, мы все равно будем играть до конца. Конечно, сегодня нужно было побеждать, и команда хотела этого. Мы не позволили сопернику что-то создать. У «Ростова» был 100-процентный момент — пенальти. Нам нужно было доводить свои моменты до логического завершения. Да, у нас будет мотивация в оставшихся матчах. Нельзя упрекнуть кого-то из футболистов «Уфы» в отсутствии самоотдачи.
— С чем связан тот факт, что не получилось сегодня создавать моменты с игры?
— Почему? Мы с игры создавали моменты, у нас был у Агаларова стопроцентный момент, были хорошие подходы, надо просто было разобраться и последнюю передачу отдать. К сожалению, мы этого не сделали, плюс стандарты, которые мы наигрывали, они проходили. Надо было просто поставить точку в этой игре, но, к сожалению, не идет мяч.
— В последнее время на игру «Уфы» тяжело смотреть. Что не получается, по сравнению с концовкой прошлого сезона и началом этого?
— Мы же не выходим против стоячих играть. «Ростов» — добротная команда. Игра шла до гола. Все понимаем, в какой мы ситуации находимся. Одна победа может ребят раскрепостить. Мы в концовке вдесятером остались, но шли же туда. Я не скажу, что у команды нет игры. Пацаны стараются. У нас еще есть шансы. Может быть все. Расклады будут разные. Когда будет все — тогда все. Ляжем в гроб. А сейчас все может измениться. Следом Тула, которая тоже в непонятной ситуации находится. Я бы даже предпочел играть с командой из первой половины или середины таблицы. Потому что здесь все боятся ошибку допустить.
— В оставшихся матчах будет ли команда достаточно мотивирована, чтобы бороться?
— Конечно. А как по-другому? Вы же не можете кого-то упрекнуть из ребят, что нет самоотдачи, желания и борьбы. Вы сами все видите прекрасно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|0 : 0
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0