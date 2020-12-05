«Локомотив» обыграл «Рубин» дома в большинстве
«Локомотив» обыграл «Рубин» в домашнем матче 17-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.
Единственный мяч казанцев забил полузащитник Хван Ин Бом. У «Локомотива» дубль на счету защитника Владислава Игнатьева, еще один гол с пенальти забил Антон Миранчук.
На 47-й минуте встречи нападающий «Рубина» Иван Игнатьев оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.
Благодаря победе «Локомотив» поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, на счету железнодорожников 28 очков. «Рубин» идет 9-м с 24 очками.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
17-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 3:1 (1:1)
Голы: Хван Ин Бом, 3 (0:1). В.Игнатьев, 17 (1:1). Миранчук, 69 — с пенальти (2:1). В.Игнатьев, 86 (3:1).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, В.Игнатьев, Крыховяк, Мухин, Камано (Эдер, 60), Миранчук (Иосифов, 90), Лисакович (Титков, 90).
«Рубин» (Казань): Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Меркулов, Макаров, Абильдгор, Хван Ин Бом (Йевтич, 75), Шатов (Бакаев, 84), Зуев (Кварацхелия, 68), И.Игнатьев.
Предупреждения: Мухин, 5. И.Игнатьев, 23. Зуев, 26. Зотов, 29. Крыховяк, 36. Макаров, 56. Медведев, 69. Мурило, 74. Лисакович, 80.
Удаление: И.Игнатьев, 47 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Москалев (Воронеж). Стипиди (Краснодар).
5 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю