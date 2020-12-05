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«Локомотив» обыграл «Рубин» дома в большинстве

15:56
Футболисты «Локомотива». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты «Локомотива». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Локомотив» обыграл «Рубин» в домашнем матче 17-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

Единственный мяч казанцев забил полузащитник Хван Ин Бом. У «Локомотива» дубль на счету защитника Владислава Игнатьева, еще один гол с пенальти забил Антон Миранчук.

На 47-й минуте встречи нападающий «Рубина» Иван Игнатьев оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.

Благодаря победе «Локомотив» поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, на счету железнодорожников 28 очков. «Рубин» идет 9-м с 24 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 3:1 (1:1)

Голы: Хван Ин Бом, 3 (0:1). В.Игнатьев, 17 (1:1). Миранчук, 69 — с пенальти (2:1). В.Игнатьев, 86 (3:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, В.Игнатьев, Крыховяк, Мухин, Камано (Эдер, 60), Миранчук (Иосифов, 90), Лисакович (Титков, 90).

«Рубин» (Казань): Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Меркулов, Макаров, Абильдгор, Хван Ин Бом (Йевтич, 75), Шатов (Бакаев, 84), Зуев (Кварацхелия, 68), И.Игнатьев.

Предупреждения: Мухин, 5. И.Игнатьев, 23. Зуев, 26. Зотов, 29. Крыховяк, 36. Макаров, 56. Медведев, 69. Мурило, 74. Лисакович, 80.

Удаление: И.Игнатьев, 47 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Москалев (Воронеж). Стипиди (Краснодар).

5 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Локомотив — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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