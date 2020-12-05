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«Локомотив» — «Рубин»: онлайн трансляция матча в 14.00

12:30
«Локомотив» примет «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
«Локомотив» примет «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
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В субботу, 5 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Казанцы не могут обыграть железнодорожников три года. В последний раз «Рубин» был сильнее в апреле 2017 года..

Следить за матчем «Локомотив» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин»

Локомотив — Рубин

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