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«Локомотив» — «Ротор»: все голы матча

19:33
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В матче 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» играет с «Ротором».

19-я минута: гол Фламариона

29-я минута: гол Рыбчинского

Локомотив — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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