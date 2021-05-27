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«Локомотив» продлил контракт с Сильяновым на пять лет

17:22
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«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Александром Сильяновым.

Новое соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на 5 лет.

В сезоне-2020/21 Сильянов провел 3 матча за основную команду «Локомотива» и не отличился результативными действиями.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял третье место в чемпионате России и выиграл Кубок России, благодаря чему получил путевку в групповой турнир Лиги Европы в сезоне-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24187

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы