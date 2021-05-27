«Локомотив» продлил контракт с Сильяновым на пять лет
17:22
«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Александром Сильяновым.
Новое соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на 5 лет.
? Футбольный клуб «Локомотив» и защитник Александр Сильянов подписали новый долгосрочный контракт.— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 27, 2021
? Соглашение рассчитано на 5 лет.
? Желаем Александру побед в составе «железнодорожников» и удачи в матчах в составе сборной России U-21. pic.twitter.com/RBvT4wUtQI
В сезоне-2020/21 Сильянов провел 3 матча за основную команду «Локомотива» и не отличился результативными действиями.
В минувшем сезоне «Локомотив» занял третье место в чемпионате России и выиграл Кубок России, благодаря чему получил путевку в групповой турнир Лиги Европы в сезоне-2021/22.
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