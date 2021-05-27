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Агент Чистякова: «Зенит» хочет купить игрока подешевле. На нас выходил клуб из Европы»

17:04
Дмитрий Чистяков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Чистяков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова, рассказал о будущем игрока.

«Зенит» арендовал Чистякова в октябре 2020 года. Сейчас клубы не могут договориться о полноценном трансфере.

«На определенном этапе мы уже договорились с «Зенитом», а потом начались какие-то сложности. Заинтересованность от других топ-клубов РПЛ? Да, это так, но я не буду называть клубы. Если Питер не захочет взять игрока, то будем рассматривать другие варианты.

Касаемо самого предложения «Зенита» «Ростову», то сумма за трансфер прописана. Но почему-то клуб из Петербурга предложил другие цифры. Не знаю всех подробностей, но видимо «Зенит» хочет купить игрока подешевле. Если же все будет затягиваться, то Дима вернется либо в «Ростов», либо будем рассматривать другие варианты.

Да, это правда, что на нас выходил клуб из Европы. Эта команда из чемпионата топ-5. Но для Димы сейчас приоритет — «Зенит», — сказал Талаев «СЭ».

27-летний защитник в прошедшем сезоне провел за «Зенит» 16 матчей в Тинькофф РПЛ.

(Владислав Флегонтов)

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