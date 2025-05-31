«Локомотив» принял участие в Дне московского спорта

«Локомотив» принял участие в Дне московского спорта в «Лужниках».

На территории мероприятия был расположен стенд клуба, а футболисты команды Егор Погостнов и Данила Годяев приняли участие в автограф-сессии.

Также все гости стенда могли сделать фото с Кубком России, поиграть в настольный футбол и принять участие в других активностях.

День московского спорта — ежегодный фестиваль, который проходит в столице России.

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