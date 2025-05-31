Данни считает, что Дзюба может поиграть в футбол еще год-два

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни ответил на вопрос о карьере нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Артем чувствует себя хорошо, забивает голы, он любит футбол. Поэтому год-два еще может поиграть. Для меня не сюрприз, что он еще продолжает играть, он всегда хорошо тренировался, был хорошим футболистом», — приводит слова Данни ТАСС.

36-летний нападающий стал игроком «Акрона» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Дзюба провел 24 матча во всех турнирах, забил десять мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее форвард выступал за «Локомотив», турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

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