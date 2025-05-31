«Ахмат» победил «Урал» в ответном стыковом матче и сохранил место в РПЛ

«Ахмат» дома обыграл «Урал» в ответном стыковом матче клубов РПЛ и ФНЛ — 2:0.

Счет на 51-й минуте с пенальти открыл Георгий Мелкадзе, на 90+2-й минуте преимущество грозненской команды увеличил Даниил Зорин.

«Ахмат» победил «Урал» по сумме двух матчей (3-2) и сохранил место в чемпионате России на следующий сезон.

«Урал», который в прошедшем сезоне занял четвертое место в Мелбет-Первой лиге, продолжит выступать во втором дивизионе страны.

Ранее в субботу «Сочи» обыграл «Пари НН» в ответном стыковом матче (3:1, первая игра — 1:2) и вернулся в РПЛ, нижегородцы вылетели в первую лигую.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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