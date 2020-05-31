«Локомотив» предложил всем желающим написать письмо Семину

«Локомотив» предложил всем желающим поблагодарить тренера команды Юрия Семина. Напомним, клуб не стал продлевать со специалистом контракт, который заканчивается 31 мая.

По информации «СЭ», в команде ожидают прибытия в Москву нового главного тренера Марко Николича до конца следующей недели.

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