«Локомотив» поздравил Семина с 78-летием

«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения.

11 мая Семину исполнилось 78 лет.

«Поздравляем с днем рождения легендарного тренера «Локомотива» Юрия Семина, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в нашу историю!

Дорогой и уважаемый Юрий Павлович! Желаем вам успехов во всем, семейного благополучия, простого человеческого счастья и, конечно же, крепкого здоровья!

Спасибо за все!» — говорится в сообщении клуба.

Семин четыре раза возглавлял «Локомотив» по ходу тренерской карьеры. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, семь раз выиграла Кубок страны и трижды — Суперкубок. Также Семин занимал пост президента клуба в 2007 году.