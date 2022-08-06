«Локомотив» показал худший старт в сезоне с 2006 года

«Краснодар» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 в матче 4-го тура РПЛ.

«Локомотив» не одержал ни одной победы в первых четырех матчах нового сезона.

Старт сезона-2022/2023 — худший для московского клуба с 2006 года, сообщает Opta. Железнодорожники набрали лишь два очка в стартовых четырех турах — это худший старт команды с 2006 года, когда было одно очко.

«Локомотив» впервые с сезона-2016/17 не сумел одержать ни одной победы в четырех стартовых турах чемпионата. В сезоне-2016/17 «Локомотив» четыре раза подряд сыграл вничью на старте премьер-лиги.