До топ-5 бомбардиров ЦСКА Чалову осталось забить два гола. Скоро форвард обгонит Мусу

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил один из голов в ворота «Факела» в матче 4-го тура РПЛ (4:1). Этот мяч стал для форварда 47-м в чемпионатах России.

Лучший бомбардир сезона-2018/19 все еще занимает 7-е место в списке лучших снайперов армейской команды в высшем дивизионе. Однако его отставание от Ахмеда Мусы сократилось до одного гола, да и замыкающему пятерку Владимиру Кулику Чалов проигрывает всего два мяча. Рекорд принадлежит Вагнеру Лав, который огорчил соперников ЦСКА 85 раз.

Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионатах России:

Игрок Страна Годы Матчи Голы Вагнер Лав Бразилия 2004-2013 169 85 Сергей Семак Россия 1994-2004 282 68 Сейду Думбья Кот-д'Ивуар 2010-2015 108 66 Алан Дзагоев Россия 2008-2022 282 54 Владимир Кулик Россия 1997-2001 140 49 Ахмед Муса Нигерия 2011-2016, 2018 135 48 Федор Чалов Россия 2016-н.в. 142 47 Зоран Тошич Сербия 2010-2017 182 37

При этом среди игроков, которым не исполнилось 25 лет, Чалов уверенно лидирует в чемпионате. Экс-партнер Федора по ЦСКА Никола Влашич отличился 28 раз, у лучшего снайпера прошлого чемпионата Гамида Агаларова и Андрея Мостового из «Зенита» — по 20 голов.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России среди игроков, которым нет 25 лет: