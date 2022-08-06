До топ-5 бомбардиров ЦСКА Чалову осталось забить два гола. Скоро форвард обгонит Мусу
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил один из голов в ворота «Факела» в матче 4-го тура РПЛ (4:1). Этот мяч стал для форварда 47-м в чемпионатах России.
Лучший бомбардир сезона-2018/19 все еще занимает 7-е место в списке лучших снайперов армейской команды в высшем дивизионе. Однако его отставание от Ахмеда Мусы сократилось до одного гола, да и замыкающему пятерку Владимиру Кулику Чалов проигрывает всего два мяча. Рекорд принадлежит Вагнеру Лав, который огорчил соперников ЦСКА 85 раз.
Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2004-2013
|
169
|
85
|
Сергей Семак
|
Россия
|
1994-2004
|
282
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Алан Дзагоев
|
Россия
|
2008-2022
|
282
|
54
|
Владимир Кулик
|
Россия
|
1997-2001
|
140
|
49
|
Ахмед Муса
|
Нигерия
|
2011-2016, 2018
|
135
|
48
|
Федор Чалов
|
Россия
|
2016-н.в.
|
142
|
47
|
Зоран Тошич
|
Сербия
|
2010-2017
|
182
|
37
При этом среди игроков, которым не исполнилось 25 лет, Чалов уверенно лидирует в чемпионате. Экс-партнер Федора по ЦСКА Никола Влашич отличился 28 раз, у лучшего снайпера прошлого чемпионата Гамида Агаларова и Андрея Мостового из «Зенита» — по 20 голов.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России среди игроков, которым нет 25 лет:
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Федор Чалов
|
10.04.1998
|
ЦСКА
|
142
|
47
|
Никола Влашич
|
04.10.1997
|
ЦСКА
|
86
|
28
|
Гамид Агаларов
|
16.07.2000
|
Анжи, Уфа, Ахмат
|
49
|
20
|
Андрей Мостовой
|
05.11.1997
|
Сочи, Зенит
|
82
|
20
|
Иван Игнатьев
|
06.01.1999
|
Краснодар, Рубин, Крылья Советов, Локомотив
|
81
|
17
|
Даниил Уткин
|
12.10.1999
|
Краснодар, Ахмат, Ростов
|
80
|
16
|
Магомед-Шапи Сулейманов
|
16.12.1999
|
Краснодар
|
85
|
16
|
Вячеслав Грулев
|
23.03.1999
|
Динамо
|
80
|
15
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
8
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0