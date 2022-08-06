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До топ-5 бомбардиров ЦСКА Чалову осталось забить два гола. Скоро форвард обгонит Мусу

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил один из голов в ворота «Факела» в матче 4-го тура РПЛ (4:1). Этот мяч стал для форварда 47-м в чемпионатах России.

Лучший бомбардир сезона-2018/19 все еще занимает 7-е место в списке лучших снайперов армейской команды в высшем дивизионе. Однако его отставание от Ахмеда Мусы сократилось до одного гола, да и замыкающему пятерку Владимиру Кулику Чалов проигрывает всего два мяча. Рекорд принадлежит Вагнеру Лав, который огорчил соперников ЦСКА 85 раз.

Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионатах России:

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

2004-2013

169

85

Сергей Семак

Россия

1994-2004

282

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

Алан Дзагоев

Россия

2008-2022

282

54

Владимир Кулик

Россия

1997-2001

140

49

Ахмед Муса

Нигерия

2011-2016, 2018

135

48

Федор Чалов

Россия

2016-н.в.

142

47

Зоран Тошич

Сербия

2010-2017

182

37

При этом среди игроков, которым не исполнилось 25 лет, Чалов уверенно лидирует в чемпионате. Экс-партнер Федора по ЦСКА Никола Влашич отличился 28 раз, у лучшего снайпера прошлого чемпионата Гамида Агаларова и Андрея Мостового из «Зенита» — по 20 голов.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России среди игроков, которым нет 25 лет:

Игрок

Дата рождения

Команды

Матчи

Голы

Федор Чалов

10.04.1998

ЦСКА

142

47

Никола Влашич

04.10.1997

ЦСКА

86

28

Гамид Агаларов

16.07.2000

Анжи, Уфа, Ахмат

49

20

Андрей Мостовой

05.11.1997

Сочи, Зенит

82

20

Иван Игнатьев

06.01.1999

Краснодар, Рубин, Крылья Советов, Локомотив

81

17

Даниил Уткин

12.10.1999

Краснодар, Ахмат, Ростов

80

16

Магомед-Шапи Сулейманов

16.12.1999

Краснодар

85

16

Вячеслав Грулев

23.03.1999

Динамо

80

15

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
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7.08 20:00
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 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

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Спартак

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

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 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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