«Локомотив» подтвердил разрыв крестообразной связки у Баринова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил травму колена в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2), сообщает пресс-служба московской команды. У 23-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки, ему предстоит операция.

23 августа в матче с красно-белыми Баринов был заменен из-за повреждения на 18-й минуте встречи. Хавбека увезли с поля на машине. После первого тайма россиянин вернулся на скамейку запасных на костылях.

В текущем сезоне Баринов провел 5 матчей за «Локо» и забил один гол.