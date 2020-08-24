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«Локомотив» подтвердил разрыв крестообразной связки у Баринова

13:20
Врачи «Локомотива» оказывают помощь Дмитрию Баринову. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Врачи «Локомотива» оказывают помощь Дмитрию Баринову. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил травму колена в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2), сообщает пресс-служба московской команды. У 23-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки, ему предстоит операция.

23 августа в матче с красно-белыми Баринов был заменен из-за повреждения на 18-й минуте встречи. Хавбека увезли с поля на машине. После первого тайма россиянин вернулся на скамейку запасных на костылях.

В текущем сезоне Баринов провел 5 матчей за «Локо» и забил один гол.

Спартак — Локомотив

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22620

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




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