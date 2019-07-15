19:26 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" открыл таблички, посвященные победам в Кубке и Суперкубке России

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Перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Рубина" у стадиона "Локомотива" прошла торжественная церемония открытия двух памятных табличек, посвященных победе команды в Кубке России-2018/19 и Суперкубке России-2019. Встреча пройдет в Москве, начало – в 20.00 (мск).

Таблички располагаются на паровозе вблизи "РЖД Арены". Таблички открыл управлящий делами "Локо" Владимир Коротков. (Александр Рогулев)

 

Локомотив – Рубин

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