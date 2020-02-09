«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3.

В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский. У ростовчан отличились Максим Осипенко, Павел Мамаев и Роман Еременко.

Напомним, что победителем турнира ранее стал «Спартак».

Кубок Париматч Премьер

«Ростов» — «Локомотив» — 3:3 (1:1). Пенальти — 4:5

Голы: Мурило, 19 (0:1). Осипенко, 42 (1:1). Мамаев, 50 (2:1). Крыховяк, 61 (2:2). Еременко, 71 (3:2). Рыбчинский, 74 (3:3).

Серия пенальти: Попов — 1:0. Игнатьев — 1:1. Чернов — 1:1 (вратарь). Крыховяк — 1:2. Осинов — 2:2. Баринов — 2:3. Саплинов — 3:3. Коломейцев — 3:3 (вратарь). Хаджикадунич — 4:3. Куликов — 4:4. Кожемякин — 4:4 (вратарь). Рыбчинский — 4:5.

«Ростов»: Рудаков, Осипенко, Логашов (Козлов, 46), Чистяков (Хаджикадунич, 77), Чернов, Зайнутдинов (Саплинов, 46), Еременко (Кожемякин, 77), Попов, Мамаев (Осинов, 69), Байрамян (Долгов, 46), Шомуродов (Прошляков, 77).

«Локомотив»: Гильерме (Медведев, 46), Кверквелия, Мурило (Куликов, 46), Хеведес (Идову, 55), Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу (Коломейцев, 87), Рыбус (Живоглядов, 82), Тугарев (Рыбчинский, 46).

Предупреждение: Куликов, 63.

9 февраля. Доха. Стадион «Эспайр».