Алвес рассказал, почему поменял игровой номер

Новичок ЦСКА Матеус Алвес рассказал «СЭ» о смене игрового номера.

Ранее Алвес сообщал «СЭ», что будет выступать за ЦСКА под 55 номером.

«Когда я пришел, хотел взять седьмой или десятый номер. Но десятый уже был занят, под ним очень хорошо выступает Иван Обляков. Освободился девятый номер — его взял Алеррандро, у которого ранее был седьмой. Так я и получил семерку», — сказал Алвес «СЭ».

10 июля армейцы объявили о подписании контракта с 20-летним игроком до 2030 года. Ранее полузащитник играл за «Сан-Паулу».

Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». За основную команду он дебютировал в январе этого года. В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за бразильский клуб во всех турнирах забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.