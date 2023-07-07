«Оренбург» сыграл вничью с иранским «Трактором» на сборах в Турции
«Оренбург» сыграл вничью с иранским «Трактором» в товарищеском матче на сборах в Турции — 3:3.
Игра против «Трактора» стала для оренбуржцев последней в рамках первого сбора.
Команда проведет второй сбор в Турции на базе «Фенербахче» с 10 по 16 июля.
Товарищеские матчи. Клубы
«Оренбург» — «Трактор Сази» — 3:3 (3:3)
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов (Л.Гогличидзе, 41), Печенин (Д.Хотулев, 41), Гойкович (М.Перес, 41), Капленко (М.С.Сидоров, 41), Ковалев (Д.Марин, 41), Вера (Н.Титков, 41), Флорентин (С.Оганесян, 41), Воробьев (Т.Муро, 41), Мансилья (В.Обухов, 41).
7 июля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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