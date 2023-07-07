«Оренбург» сыграл вничью с иранским «Трактором» на сборах в Турции

«Оренбург» сыграл вничью с иранским «Трактором» в товарищеском матче на сборах в Турции — 3:3.

Игра против «Трактора» стала для оренбуржцев последней в рамках первого сбора.

Команда проведет второй сбор в Турции на базе «Фенербахче» с 10 по 16 июля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Оренбург» — «Трактор Сази» — 3:3 (3:3)

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов (Л.Гогличидзе, 41), Печенин (Д.Хотулев, 41), Гойкович (М.Перес, 41), Капленко (М.С.Сидоров, 41), Ковалев (Д.Марин, 41), Вера (Н.Титков, 41), Флорентин (С.Оганесян, 41), Воробьев (Т.Муро, 41), Мансилья (В.Обухов, 41).

7 июля.