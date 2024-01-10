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Сегодня, 13:35

Радимов о трансфере Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»: «Ему придется потрудиться, чтобы стать игроком основы»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал трансфер полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«У Ахметова российский паспорт, что в условиях лимита на легионеров просто необходимо, — приводит слова специалиста «РБ Спорт». — Кроме того, Ильзат поиграл в хороших командах — с ЦСКА выигрывал Кубок, с «Краснодаром» шел на первом месте. У человека есть психология победителя. Сколько я матчей смотрел — он не чурается выходить на замену. Понятное дело, что, когда ты приходишь в «Зенит», никто тебе не гарантирует, что ты будешь игроком стартового состава. Это надо заслужить. Так что Ахметову придется потрудиться. Наверное, железобетонное место в основе имел Малком, плюс сейчас Дуглас Сантос, Барриос, Вендел и Клаудиньо. А кроме этих пятерых все должны испытывать конкуренцию».

Радимов не считает, что «Зенит» ослабил главного конкурента в борьбе за золото.

«Ну, «Краснодар», наверное, тоже соображает, раз клуб отпускает игрока, значит, кого-то возьмет», — отметил экс-полузащитник питерской команды.

9 января «Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара». Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на сезон.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч за «быков» во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Ильзат Ахметов
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Полузащитник «Пари НН» Майга оценил игру команды в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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