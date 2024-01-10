Защитник «Оренбурга» Адамов поделился ожиданиями от второй части сезона

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий на правах аренды за «Оренбург», поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Чтобы сезон можно было считать удачным, «Оренбург» должен сохранить прописку в РПЛ. Для себя ставлю задачу как можно больше помогать команде.

Деограсия — нормальный тренер, со своими идеями. Сейчас посмотрим, как он будет работать на сборах. Впереди у нас два месяца, чтобы подготовиться», — цитирует Адамова Sport24.