«Локомотив» обратится в ЭСК после матча с «Крыльями Советов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ», что клуб обратится в ЭСК после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:2).

«Локомотив» обратится в ЭСК за объяснениями по нескольким решениям судейской бригады, включая арбитров в поле во главе с Сергеем Карасевым и ВАР. Которые, по мнению клуба, повлияли на итоговый результат сегодняшнего матча с «Крыльями Советов», — сказал Нагорных «СЭ».

В конце матча главный арбитр встречи Сергей Карасев при счете 2:1 в пользу «Локомотива» отменил гол нападающего железнодорожников Николая Комличенко, который мог стать для форварда 100-м в карьере. Несколько минут спустя Карасев зафиксировал фол Комличенко в штрафной москвичей и показал ему желтую карточку, которая стала для футболиста второй в игре. Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков реализовал пенальти и сравнял счет.