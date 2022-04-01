Баринов: «Прийти к руководству и сказать: «Отпустите меня, я не хочу играть в «Локомотиве»? Я так никогда не сделаю»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» сравнил себя с рядовым солдатом.

— Ты помнишь свои слова о том, что не перейдешь в другой российский клуб?

— Помню.

— Не жалеешь, что это сказал? Это же очень сильно связывает руки.

— Я никогда ни о чем не жалею. Говорю: как будет, так будет. Прийти к руководству и сказать: «Отпустите меня, я не хочу играть в «Локомотиве»? Я так никогда не сделаю. Буду работать, тренироваться, выкладываться. Я как рядовой солдат. К себе требований не снижу и то, что от меня зависит, что от меня требуют, всегда буду выполнять.

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