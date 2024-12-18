«Локомотив» начнет переговоры по новому контракту Батракова на этой неделе
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об обсуждении нового контракта игрока с клубом.
«Общался в пятницу с Дмитрием Николаевичем Ульяновым. Договорились, что на этой неделе увидимся — услышим позицию клуба, выскажем свои пожелания. Думаю, к концу недели будет встреча», — сказал Кузьмичев «СЭ».
В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
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|
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|11
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|35
|
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|
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|4
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
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|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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