Хомуха — о Глушенкове: «Петь дифирамбы молодым — оказывать им медвежью услугу»

Экс-полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил выступления 25-летнего атакующего полузащитника петербургской команды Максима Глушенкова.

«Вы сами все видите. Я бы очень внимательно посмотрел на Глушенкова, если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов. Интересно, чтобы Максим представлял себя в матчах с европейскими топ-командами. А играть в чемпионате России, который сильно упал по уровню, не так уж сложно. Сейчас петь дифирамбы нашим молодым футболистам — оказывать им медвежью услугу», — сказал Хомуха Metaratings.ru.

Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». Полузащитник сыграл 10 матчей в РПЛ, где забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

После 18 туров «Зенит» ушел на зимний перерыв, занимая второе место в чемпионате России с 39 очками. Лидирует «Краснодар», опережая «Зенит» только по дополнительному показателю — поражению в личной встрече первого круга (0:2).