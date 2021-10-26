Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг клубов по количеству воспитанников, выступающих в европейских футбольных лигах.

Первую строчку в рейтинге занял «Аякс». Академия амстердамского клуба выпустила 81 игрока, которые играют в Европе.

На второй позиции расположился донецкий «Шахтер», который выпустил 75 игроков.

На третьем месте лиссабонский «Спортинг», а также киевское и загребское «Динамо», выпустившие по 70 игроков.

Лучшим российским клубом по данному показателю стал «Локомотив». Московский клуб занял 25-е место в рейтинге с 40 воспитанниками академии.

«Зенит» (31 воспитанник) расположился на 50-й позиции, «Спартак» (26 воспитанников) — на 67-й, московские «Динамо» и ЦСКА (23 воспитанника) — 88-ю и 90-ю строчку соответственно.